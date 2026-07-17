17 de julho de 2026
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SEGURANÇA

Guarda Municipal ativa operação em Campinas contra crimes

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
GM reforçou o patrulhamento em bairros da região Oeste e abordou seis pessoas e uma motocicleta.
GM reforçou o patrulhamento em bairros da região Oeste e abordou seis pessoas e uma motocicleta.

A Guarda Municipal de Campinas reforçou o patrulhamento preventivo em bairros da região Oeste durante uma edição da Operação Meu Bairro Seguro, realizada na tarde de quinta-feira (16).

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As equipes concentraram as ações em pontos da Avenida Brasília, Avenida Presidente Juscelino, Vila Perseu Leite de Barros, Jardim Roseira e Rua 28.

Segundo a corporação, a operação teve como objetivo ampliar a presença dos agentes nas ruas e aumentar a segurança dos moradores, por meio de rondas e abordagens preventivas.

Durante a mobilização, seis homens e uma motocicleta foram abordados. Após a consulta de documentos e as verificações realizadas pelas equipes, nenhuma irregularidade foi constatada.

Todos os abordados foram liberados no local. A operação terminou sem prisões ou apreensões.

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