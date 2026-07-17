A Guarda Municipal de Campinas reforçou o patrulhamento preventivo em bairros da região Oeste durante uma edição da Operação Meu Bairro Seguro, realizada na tarde de quinta-feira (16).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As equipes concentraram as ações em pontos da Avenida Brasília, Avenida Presidente Juscelino, Vila Perseu Leite de Barros, Jardim Roseira e Rua 28.

Segundo a corporação, a operação teve como objetivo ampliar a presença dos agentes nas ruas e aumentar a segurança dos moradores, por meio de rondas e abordagens preventivas.