Campinas iniciou uma nova etapa para concluir a implantação do BRT na região central. A Prefeitura contratou a elaboração dos projetos executivos de quatro estações elevadas de transferência, além das adaptações necessárias no Terminal Central para receber o sistema.

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O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16), durante a programação pelos 252 anos da cidade. O contrato tem valor de R$ 745.254,93 e estabelece prazo de quatro meses para a conclusão dos trabalhos de arquitetura e engenharia.

Os projetos contemplam as estações Anchieta, Orosimbo Maia I, Orosimbo Maia II e Moraes Salles. Depois dessa fase, a Administração pretende preparar a licitação para executar as obras, com previsão de conclusão de toda a estrutura em meados de 2028.