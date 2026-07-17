Campinas iniciou uma nova etapa para concluir a implantação do BRT na região central. A Prefeitura contratou a elaboração dos projetos executivos de quatro estações elevadas de transferência, além das adaptações necessárias no Terminal Central para receber o sistema.
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O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16), durante a programação pelos 252 anos da cidade. O contrato tem valor de R$ 745.254,93 e estabelece prazo de quatro meses para a conclusão dos trabalhos de arquitetura e engenharia.
Os projetos contemplam as estações Anchieta, Orosimbo Maia I, Orosimbo Maia II e Moraes Salles. Depois dessa fase, a Administração pretende preparar a licitação para executar as obras, com previsão de conclusão de toda a estrutura em meados de 2028.
O investimento faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. O Novo PAC reservou R$ 54,75 milhões para as estações, a adequação do Terminal Central e a implantação de pavimento rígido nas faixas utilizadas pelos ônibus no corredor central.
Segundo o prefeito Dário Saadi, a contratação dos projetos foi autorizada após a garantia dos recursos para a construção das estruturas.
"Nós só estamos fazendo esse anúncio porque os recursos para executar as obras já estão assegurados pelo Novo PAC. Agora contratamos os projetos executivos e, na sequência, vamos preparar a licitação das obras para dar continuidade à implantação do BRT Central", reforçou
Atualmente, os passageiros das linhas do BRT que circulam pelo Centro ainda embarcam em pontos convencionais e fazem a validação do cartão dentro dos veículos. Com as novas estações, o pagamento será realizado antes da entrada no ônibus.
A mudança deve reduzir o tempo de permanência dos veículos nas paradas, acelerar o embarque e melhorar a operação das linhas BRT 10, 11, 12, 20 e 25.
"Hoje o passageiro ainda embarca como em um ponto de ônibus comum e precisa validar o cartão dentro do veículo. Com as estações, esse processo será feito antes do embarque, reduzindo o tempo de parada dos ônibus, aumentando a agilidade da operação e oferecendo mais conforto e segurança aos usuários."
De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, a contratação representa a continuidade do projeto iniciado com os corredores já implantados na cidade.
"Essa é a continuidade de um grande projeto para Campinas. Depois da elaboração dos projetos executivos, vamos licitar as obras e concluir essa etapa para que todo o sistema esteja plenamente operacional, com previsão para meados de 2028."
A Prefeitura reconhece que a construção das estações deverá provocar alterações temporárias no trânsito da região central. A execução será dividida em etapas, com desvios, reforço da sinalização e divulgação prévia das mudanças.
Paralelamente aos projetos, está em andamento a substituição do asfalto por concreto nas faixas exclusivas do corredor central. A intervenção abrange 4,1 quilômetros e recebe investimento aproximado de R$ 16,1 milhões.
Segundo a Administração, o pavimento rígido oferece maior resistência ao peso e à circulação constante dos ônibus, além de exigir menos manutenção ao longo do tempo.