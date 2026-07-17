O Centro de Saúde São Marcos, em Campinas, terá mudanças no atendimento nesta sexta-feira (17) por causa de uma manutenção na rede elétrica da unidade. Durante o período, parte dos serviços será transferida para o CS Santa Mônica.

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A sala de vacina, a farmácia, o acolhimento e os procedimentos gerais passarão a ser realizados temporariamente no posto localizado na Rua Olívio Manoel de Camargo, 297, no Jardim Santa Mônica. A unidade funciona das 7h às 19h.

As consultas já agendadas serão mantidas. Parte ocorrerá no próprio CS São Marcos e parte será realizada no CS Santa Mônica. Segundo a Secretaria de Saúde, os pacientes afetados foram avisados previamente sobre a mudança.