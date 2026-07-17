A Corregedoria da Gama (Guarda Municipal de Americana) instaurou procedimento para apurar a conduta de agentes da corporação após a circulação de vídeos nas redes sociais que flagraram motociclistas realizando manobras irregulares e transitando sem capacete na presença de uma viatura da instituição.

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As imagens, publicadas em um perfil aberto do Instagram na última terça-feira (14), foram gravadas na Rua Alferes Lowchinovscy, no Loteamento Jardim Faraone Zanaga 2, região do Jardim da Balsa. As cenas mostram o momento em que um dos participantes se aproxima de um guarda municipal enquanto outro motociclista, que havia fugido ao perceber a chegada da viatura, retorna ao local.

Em seguida, o agente é flagrado interagindo de forma descontraída com o grupo. Um dos integrantes pergunta se poderiam “ficar de boa ali”, ao que o guarda responde: “Nem vi vocês aqui”. Diante da resposta, os motociclistas agradecem, elogiam a postura do patrulheiro — afirmando que “precisava de mais policiais assim” — e o convidam para um churrasco que ocorria no local, com uma churrasqueira montada na rua. Os participantes ainda comemoram e mencionam a compra de mais carne.