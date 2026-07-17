Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no bairro Parque Ortolândia, em Hortolândia, na noite de quinta-feira (16). O fogo começou por volta das 21h30, próximo ao Terminal Metropolitano da cidade, entre as avenidas Olívio Franceschini e Santana. Ninguém ficou ferido.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi deslocada ao local assim que o chamado foi registrado. Até o momento, não há registro de que residências ou imóveis vizinhos tenham sido atingidos pelas chamas.

Por volta das 22h30, as equipes ainda atuavam no combate ao incêndio. As causas do fogo ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas posteriormente.