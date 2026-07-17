Uma ciclista morreu na tarde desta quinta-feira (16) após ser atingida por um caminhão na Rua Antônio Barnabé, no Distrito Industrial de Indaiatuba. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a vítima conduzia uma bicicleta elétrica pelo local quando, em determinado momento, acabou colidindo com o veículo pesado e ficou sob uma das rodas.

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Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas constataram o óbito. A identidade da ciclista ainda não foi divulgada oficialmente.

Agentes da Polícia Militar isolaram a área para preservação da cena do acidente, enquanto a perícia técnica aguarda autorização para iniciar os trabalhos de investigação. As causas da colisão serão apuradas por meio de laudo pericial, que deverá esclarecer as circunstâncias da ocorrência.