A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um dia de céu claro e sem previsão de chuva nesta sexta-feira (17), segundo os institutos de meteorologia. A temperatura deve apresentar ligeira elevação ao longo do dia, com mínima próxima de 12°C.

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O principal alerta fica por conta da umidade relativa do ar, que pode cair para menos de 30% durante o período mais quente. Esse índice é considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda o nível ideal acima de 60%.

Diante do cenário, a orientação dos especialistas é redobrar a ingestão de água ao longo de todo o dia, mesmo sem sentir sede, e evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h. Grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças, merecem atenção especial e cuidados adicionais com a hidratação.