16 de julho de 2026
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SAÚDE PÚBLICA

Clínica clandestina é fechada e multada em Indaiatuba

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMI
Fiscalização encontrou procedimentos invasivos, medicamentos sem registro e funcionamento sem licença no Jardim Morada do Sol
Fiscalização encontrou procedimentos invasivos, medicamentos sem registro e funcionamento sem licença no Jardim Morada do Sol

Uma clínica de estética que funcionava de forma clandestina nos fundos de um imóvel no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba, foi interditada após uma fiscalização conjunta realizada nesta quarta-feira (15). No local, eram oferecidos procedimentos invasivos sem licença sanitária e foram encontrados medicamentos injetáveis irregulares.

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A operação ocorreu na Rua Silvio Candello, após denúncias recebidas pela Prefeitura. Participaram da ação equipes da Vigilância Sanitária, do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas e da Guarda Civil.

Durante a vistoria, os fiscais constataram que o estabelecimento realizava preenchimento labial, harmonização glútea, perfiloplastia e aplicação de toxina botulínica, embora não tivesse autorização sanitária para funcionar.

Também foram localizados equipamentos utilizados em procedimentos estéticos e medicamentos injetáveis sem regularização na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre os produtos apreendidos estava tirzepatida, substância usada em medicamentos sujeitos a controle e acompanhamento médico.


Divulgação/PMI

Segundo a Vigilância Sanitária, o espaço também apresentava condições inadequadas de higiene e estrutura, incompatíveis com as exigências para a realização de procedimentos que envolvem perfurações, aplicações e risco de contaminação.

A clínica foi autuada, interditada e teve os medicamentos recolhidos. O responsável terá prazo de dez dias para apresentar defesa administrativa e poderá receber multa de até R$ 7.221,81.

A fiscalização municipal também confirmou que a atividade econômica era exercida sem alvará. Por essa irregularidade, foi aplicada outra multa, no valor de R$ 8.644.

Somadas, as penalidades podem ultrapassar R$ 15,8 mil, além da manutenção da interdição até que o estabelecimento cumpra todas as exigências sanitárias e administrativas.

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