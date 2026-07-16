Uma clínica de estética que funcionava de forma clandestina nos fundos de um imóvel no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba, foi interditada após uma fiscalização conjunta realizada nesta quarta-feira (15). No local, eram oferecidos procedimentos invasivos sem licença sanitária e foram encontrados medicamentos injetáveis irregulares.

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A operação ocorreu na Rua Silvio Candello, após denúncias recebidas pela Prefeitura. Participaram da ação equipes da Vigilância Sanitária, do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas e da Guarda Civil.

Durante a vistoria, os fiscais constataram que o estabelecimento realizava preenchimento labial, harmonização glútea, perfiloplastia e aplicação de toxina botulínica, embora não tivesse autorização sanitária para funcionar.