Uma clínica de estética que funcionava de forma clandestina nos fundos de um imóvel no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba, foi interditada após uma fiscalização conjunta realizada nesta quarta-feira (15). No local, eram oferecidos procedimentos invasivos sem licença sanitária e foram encontrados medicamentos injetáveis irregulares.
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A operação ocorreu na Rua Silvio Candello, após denúncias recebidas pela Prefeitura. Participaram da ação equipes da Vigilância Sanitária, do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas e da Guarda Civil.
Durante a vistoria, os fiscais constataram que o estabelecimento realizava preenchimento labial, harmonização glútea, perfiloplastia e aplicação de toxina botulínica, embora não tivesse autorização sanitária para funcionar.
Também foram localizados equipamentos utilizados em procedimentos estéticos e medicamentos injetáveis sem regularização na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre os produtos apreendidos estava tirzepatida, substância usada em medicamentos sujeitos a controle e acompanhamento médico.
Divulgação/PMI
Segundo a Vigilância Sanitária, o espaço também apresentava condições inadequadas de higiene e estrutura, incompatíveis com as exigências para a realização de procedimentos que envolvem perfurações, aplicações e risco de contaminação.
A clínica foi autuada, interditada e teve os medicamentos recolhidos. O responsável terá prazo de dez dias para apresentar defesa administrativa e poderá receber multa de até R$ 7.221,81.
A fiscalização municipal também confirmou que a atividade econômica era exercida sem alvará. Por essa irregularidade, foi aplicada outra multa, no valor de R$ 8.644.
Somadas, as penalidades podem ultrapassar R$ 15,8 mil, além da manutenção da interdição até que o estabelecimento cumpra todas as exigências sanitárias e administrativas.