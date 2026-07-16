A Secretaria de Saúde de Campinas colocou 27 bairros em situação de alto risco para transmissão da dengue e intensificou as ações de prevenção nessas regiões. O novo Alerta Arboviroses foi divulgado nesta quarta-feira (15) e orienta os moradores a redobrarem os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

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As áreas classificadas com maior risco estão distribuídas por seis regiões da cidade. Na região Leste, o alerta contempla os bairros Jardim Novo Flamboyant, Jardim Nova Esperança, Jardim Boa Esperança, Vila Brandina e Chácara da Barra.

Na Noroeste, a atenção está voltada para Cidade Satélite Íris I, Jardim São Judas Tadeu, Residencial São Luiz e Jardim Campina Grande. Já na região Norte, os bairros em alerta são Parque Beatriz, Jardim Miranda, Vila Dutra e Jardim Aurélia.