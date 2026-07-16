A Secretaria de Saúde de Campinas colocou 27 bairros em situação de alto risco para transmissão da dengue e intensificou as ações de prevenção nessas regiões. O novo Alerta Arboviroses foi divulgado nesta quarta-feira (15) e orienta os moradores a redobrarem os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.
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As áreas classificadas com maior risco estão distribuídas por seis regiões da cidade. Na região Leste, o alerta contempla os bairros Jardim Novo Flamboyant, Jardim Nova Esperança, Jardim Boa Esperança, Vila Brandina e Chácara da Barra.
Na Noroeste, a atenção está voltada para Cidade Satélite Íris I, Jardim São Judas Tadeu, Residencial São Luiz e Jardim Campina Grande. Já na região Norte, os bairros em alerta são Parque Beatriz, Jardim Miranda, Vila Dutra e Jardim Aurélia.
Na Sudoeste, a lista inclui Jardim Santa Lúcia, Jardim Yeda, Vila Palacios e Parque Residencial Vila União. Na região Sul aparecem Jardim Monte Cristo, Jardim Marisa, Jardim São Domingos, Vila Palmeiras I e Vila Palmeiras II. Já na Sudeste estão Vila Ipê, Jardim das Oliveiras, Jardim Amazonas, Parque Jambeiro e Parque Industrial.
A Secretaria explica que o levantamento considera diversos fatores, como a quantidade de casos registrados, identificação de novas áreas de transmissão, concentração populacional, dificuldade de acesso a imóveis durante as visitas e necessidade de reforço das ações educativas. O monitoramento também abrange bairros vizinhos aos que aparecem na lista.
Entre 1º de janeiro e 14 de julho, Campinas confirmou 3.415 casos de dengue.
Mesmo durante o período de menor circulação do vírus, a Prefeitura mantém as ações de combate ao mosquito. Somente entre janeiro e junho foram realizadas 820.643 visitas domiciliares para orientação dos moradores e eliminação de criadouros, além de 53.382 ações de nebulização costal.
A Saúde reforça que os agentes que realizam visitas domiciliares estão identificados com uniforme e crachá e orienta os moradores a permitirem a entrada das equipes para as inspeções.
Apesar das ações do poder público, a Secretaria destaca que o combate ao mosquito depende da participação da população. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que cerca de 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro das residências.
A orientação é eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, limpar regularmente pratos de vasos de plantas, manter caixas-d'água vedadas, desobstruir calhas e descartar corretamente pneus, garrafas, latas e outros materiais que possam servir de criadouro para o mosquito.