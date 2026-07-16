Um homem foi baleado por policiais da Rocam do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia durante uma abordagem na Avenida das Amoreiras, na região do Jardim Itatinga, em Campinas, na manhã desta quinta-feira.
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Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, a equipe procurava um veículo Peugeot após o Copom receber a informação de que uma arma de fogo teria sido transferida de um Chevrolet Celta para esse automóvel no bairro DIC. O suspeito estaria sozinho e teria seguido em direção ao Itatinga.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um carro com características semelhantes e iniciaram a tentativa de abordagem.
Ainda de acordo com a PM, o motorista avançou bruscamente na direção de um dos agentes, que conseguiu retirar a motocicleta da trajetória e evitou ser atropelado. O veículo parou pouco depois, ao lado do policial.
O agente determinou que o condutor abaixasse o vidro e saísse do carro. O homem teria afirmado que acionaria o freio de mão, mas, segundo o relato policial, sacou uma arma e a apontou na direção do PM. Diante da situação, o policial efetuou disparos. Outros integrantes da equipe também atiraram em apoio ao colega.
Após o fim da ação, os policiais se aproximaram do automóvel e encontraram o motorista ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para prestar socorro.
O estado de saúde do suspeito ainda não havia sido informado. O veículo permaneceu preservado para o trabalho da Polícia Científica.
A ocorrência seguia em andamento para o registro na Polícia Civil e a realização da perícia. A investigação deverá apurar a dinâmica dos disparos, a procedência da arma e as circunstâncias da abordagem.