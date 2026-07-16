Um homem foi baleado por policiais da Rocam do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia durante uma abordagem na Avenida das Amoreiras, na região do Jardim Itatinga, em Campinas, na manhã desta quinta-feira.

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Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, a equipe procurava um veículo Peugeot após o Copom receber a informação de que uma arma de fogo teria sido transferida de um Chevrolet Celta para esse automóvel no bairro DIC. O suspeito estaria sozinho e teria seguido em direção ao Itatinga.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um carro com características semelhantes e iniciaram a tentativa de abordagem.