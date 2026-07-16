16 de julho de 2026
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GOLPE CONTRA IDOSOS

Prisão de falsos agentes da dengue recupera R$ 1,7 mil

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Dupla é suspeita de usar falsos crachás para entrar em casas e furtar vítimas em cidades da Região Metropolitana de Campinas.
Dupla é suspeita de usar falsos crachás para entrar em casas e furtar vítimas em cidades da Região Metropolitana de Campinas.

Dois homens suspeitos de se passar por agentes de combate à dengue para entrar em casas e furtar idosos foram presos pela Guarda Civil Municipal de Paulínia na tarde desta quarta-feira (15).

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Segundo a corporação, a dupla teria atuado em diferentes cidades da Região Metropolitana de Campinas, entre elas Vinhedo e Nova Odessa. Os suspeitos usavam crachás falsos e se apresentavam como profissionais autorizados a entrar nos imóveis.

O setor de inteligência da GCM identificou o veículo utilizado pelos homens e constatou que havia registro de furto. Assim que o automóvel entrou em Paulínia, equipes foram mobilizadas para fazer a abordagem.

Durante a revista, os guardas encontraram cerca de R$ 1.700 em dinheiro, três celulares, chips telefônicos e crachás falsificados de empresas de telefonia. Também foi apreendida uma bolsa que, segundo a ocorrência, havia sido furtada em um caso anterior.

Os dois homens foram levados ao plantão policial e presos em flagrante. Na manhã desta quinta-feira (16), eles foram encaminhados para uma unidade prisional de Campinas, onde aguardam audiência de custódia.

A investigação deve apurar quantas vítimas foram abordadas pela dupla, em quais cidades ocorreram os furtos e se outras pessoas participaram do esquema.

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