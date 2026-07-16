Dois homens suspeitos de se passar por agentes de combate à dengue para entrar em casas e furtar idosos foram presos pela Guarda Civil Municipal de Paulínia na tarde desta quarta-feira (15).

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Segundo a corporação, a dupla teria atuado em diferentes cidades da Região Metropolitana de Campinas, entre elas Vinhedo e Nova Odessa. Os suspeitos usavam crachás falsos e se apresentavam como profissionais autorizados a entrar nos imóveis.

O setor de inteligência da GCM identificou o veículo utilizado pelos homens e constatou que havia registro de furto. Assim que o automóvel entrou em Paulínia, equipes foram mobilizadas para fazer a abordagem.