A 128ª Festa de Sant’Ana de Sousas começa nesta sexta-feira (17) com uma programação que reúne shows, gastronomia e celebrações religiosas na Praça Beira Rio. Um dos eventos mais tradicionais de Campinas será realizado durante dois fins de semana, nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de julho.
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As atrações musicais passam pelo rock clássico, pop rock, samba, MPB, disco music e sertanejo raiz. Entre os destaques estão U2 Vertigo, Legião Urbana Cover do Brasil, Grupo Raça de Quintal, Green River, Bea Delou, Amigos do Samba e Orquestra de Violas de Valinhos.
A abertura será na sexta-feira (17), às 18h, com a banda Green River. Bea Delou sobe ao palco às 21h. No sábado (18), a programação começa ao meio-dia e terá Simca Chambord, A Outra, Uptown Sound Record e U2 Vertigo.
No domingo (19), a agenda reúne Banda Véio Zica, Grupo Coração Violeiro e Pulso Vital. Às 16h, o público poderá acompanhar em um telão a final da Copa do Mundo.
O segundo fim de semana começa em 24 de julho com o Grupo Samba Brasileidades e o Grupo Raça de Quintal. No sábado (25), apresentam-se Midnight Klassics Band, Zeppa Company, Legião Urbana Cover do Brasil e Indigo Rock.
No encerramento, em 26 de julho, sobem ao palco Amigos do Samba, Banda Galileo, Abstrato Paralelo e Orquestra de Violas de Valinhos.
A programação religiosa também terá missas, novena e procissão em homenagem à padroeira de Sousas. No domingo (26), às 9h30, será celebrada a missa solene no recinto da festa, presidida pelo arcebispo metropolitano de Campinas, Dom João Inácio Müller.
Na sequência, às 11h, será realizada a procissão com o andor de Sant’Ana e a participação das comunidades da paróquia.
Horários da festa
Nas sextas-feiras, dias 17 e 24, a programação será das 18h às 23h. Aos sábados, dias 18 e 25, o evento funcionará das 12h às 23h. No domingo (19), as atividades seguem do meio-dia às 22h. No dia 26, a festa começa às 9h30 e termina às 22h.
Mudanças no trânsito
Divulgação
Por causa da montagem das estruturas e da realização do evento, a Emdec programou bloqueios e desvios na região da Praça Beira Rio. As mudanças também atingem as linhas 396 (Sousas) e 398 (Joaquim Egídio) nos dois fins de semana.
A Rua Monsenhor Doutor Emílio José Salim ficará bloqueada entre a Avenida Isabelita Vieira e a Rua Humaitá. Também haverá interdições nos cruzamentos da Rua José Pedroso com a Coronel Alfredo Augusto do Nascimento e da Rua Sete de Setembro com a José Pedroso.
No sentido Centro de Sousas-bairro, o desvio passará pelas ruas Coronel Alfredo Augusto do Nascimento, Maria de Almeida Magalhães e Telêmaco Paioli. No sentido contrário, os motoristas deverão utilizar as ruas Telêmaco Paioli, Siqueira Campos e Coronel Alfredo Augusto do Nascimento.
Agentes da Mobilidade Urbana permanecerão no entorno para orientar motoristas, passageiros e pedestres.