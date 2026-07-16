A 128ª Festa de Sant’Ana de Sousas começa nesta sexta-feira (17) com uma programação que reúne shows, gastronomia e celebrações religiosas na Praça Beira Rio. Um dos eventos mais tradicionais de Campinas será realizado durante dois fins de semana, nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de julho.

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As atrações musicais passam pelo rock clássico, pop rock, samba, MPB, disco music e sertanejo raiz. Entre os destaques estão U2 Vertigo, Legião Urbana Cover do Brasil, Grupo Raça de Quintal, Green River, Bea Delou, Amigos do Samba e Orquestra de Violas de Valinhos.

A abertura será na sexta-feira (17), às 18h, com a banda Green River. Bea Delou sobe ao palco às 21h. No sábado (18), a programação começa ao meio-dia e terá Simca Chambord, A Outra, Uptown Sound Record e U2 Vertigo.