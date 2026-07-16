Campinas vai iniciar em agosto uma obra de R$ 36,7 milhões no Córrego Taubaté, com o objetivo de ampliar a capacidade de drenagem e reduzir os alagamentos que atingem bairros da região. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (15), dentro da programação pelos 252 anos da cidade.
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A intervenção será executada em um trecho de aproximadamente 1,8 quilômetro, entre a ponte da Rua Ferdinando Turquetti, no Jardim das Bandeiras, e a ponte da Estrada do Felipão, no Núcleo Residencial Nossa Senhora de Lourdes. O projeto prevê a correção do traçado do córrego e a instalação de gabiões, estruturas de contenção formadas por pedras e telas metálicas. Dependendo do ponto, essas barreiras terão entre dois e três metros de altura.
A expectativa é reforçar as margens, melhorar o escoamento das águas da chuva e diminuir a possibilidade de transbordamentos. A área beneficiada inclui o Jardim Iraci e bairros vizinhos, que convivem há anos com problemas de enchentes. A licitação ainda está em andamento, mas a Prefeitura prevê o início dos serviços no próximo mês. O prazo estimado para conclusão é de 18 meses.
Os recursos serão repassados pelo Governo Federal por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O valor total previsto é de R$ 36.743.772,81. “Estamos anunciando o início de uma obra muito importante para essa região. Ela vai ajudar a evitar alagamentos, melhorar a drenagem e contribuir para a urbanização do entorno. É uma intervenção aguardada há muito tempo e que vai trazer mais qualidade de vida para os moradores”, afirmou o prefeito Dário Saadi.
Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, a obra deve alterar a capacidade de resposta do córrego durante períodos de chuva intensa. “Com essa obra, o Córrego Taubaté terá uma condição muito melhor para controlar a vazão das águas das chuvas e deixar para trás os problemas de enchentes que a região enfrenta há tantos anos.”