Campinas vai iniciar em agosto uma obra de R$ 36,7 milhões no Córrego Taubaté, com o objetivo de ampliar a capacidade de drenagem e reduzir os alagamentos que atingem bairros da região. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (15), dentro da programação pelos 252 anos da cidade.

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A intervenção será executada em um trecho de aproximadamente 1,8 quilômetro, entre a ponte da Rua Ferdinando Turquetti, no Jardim das Bandeiras, e a ponte da Estrada do Felipão, no Núcleo Residencial Nossa Senhora de Lourdes. O projeto prevê a correção do traçado do córrego e a instalação de gabiões, estruturas de contenção formadas por pedras e telas metálicas. Dependendo do ponto, essas barreiras terão entre dois e três metros de altura.

A expectativa é reforçar as margens, melhorar o escoamento das águas da chuva e diminuir a possibilidade de transbordamentos. A área beneficiada inclui o Jardim Iraci e bairros vizinhos, que convivem há anos com problemas de enchentes. A licitação ainda está em andamento, mas a Prefeitura prevê o início dos serviços no próximo mês. O prazo estimado para conclusão é de 18 meses.