Um motociclista morreu na noite desta quarta-feira (15) após um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas. A colisão aconteceu por volta das 23h42, na altura do km 95,3, no sentido Capital.
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Segundo informações da concessionária AutoBAn, a vítima conduzia uma Honda Biz quando, por motivos que ainda serão investigados, foi atingida na traseira por uma carreta que seguia pela mesma faixa de rolamento.
Com o impacto, o motociclista caiu sobre a pista e acabou sendo atropelado por diversos veículos que trafegavam pelo local. A morte foi constatada ainda na rodovia.
O motorista da carreta não permaneceu no local e o veículo envolvido não foi identificado até o momento. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o responsável pela colisão.
A Polícia Científica realizou a perícia durante a madrugada. Os trabalhos começaram por volta das 3h e terminaram cerca de 20 minutos depois. Em seguida, a motocicleta foi removida e a funerária fez o recolhimento do corpo.
Durante o atendimento da ocorrência, houve interdição da faixa 2 e da área zebrada da pista. Apesar das restrições temporárias, não houve registro de congestionamento, segundo a concessionária.