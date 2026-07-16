16 de julho de 2026
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RODOVIA

Motociclista morre em acidente na Anhanguera em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motociclista morreu após ser atingido por uma carreta e atropelado por outros veículos na Rodovia Anhanguera
Motociclista morreu após ser atingido por uma carreta e atropelado por outros veículos na Rodovia Anhanguera

Um motociclista morreu na noite desta quarta-feira (15) após um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas. A colisão aconteceu por volta das 23h42, na altura do km 95,3, no sentido Capital.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn, a vítima conduzia uma Honda Biz quando, por motivos que ainda serão investigados, foi atingida na traseira por uma carreta que seguia pela mesma faixa de rolamento.

Com o impacto, o motociclista caiu sobre a pista e acabou sendo atropelado por diversos veículos que trafegavam pelo local. A morte foi constatada ainda na rodovia.

O motorista da carreta não permaneceu no local e o veículo envolvido não foi identificado até o momento. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o responsável pela colisão.

A Polícia Científica realizou a perícia durante a madrugada. Os trabalhos começaram por volta das 3h e terminaram cerca de 20 minutos depois. Em seguida, a motocicleta foi removida e a funerária fez o recolhimento do corpo.

Durante o atendimento da ocorrência, houve interdição da faixa 2 e da área zebrada da pista. Apesar das restrições temporárias, não houve registro de congestionamento, segundo a concessionária.

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