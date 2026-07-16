Um motociclista morreu na noite desta quarta-feira (15) após um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas. A colisão aconteceu por volta das 23h42, na altura do km 95,3, no sentido Capital.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn, a vítima conduzia uma Honda Biz quando, por motivos que ainda serão investigados, foi atingida na traseira por uma carreta que seguia pela mesma faixa de rolamento.

Com o impacto, o motociclista caiu sobre a pista e acabou sendo atropelado por diversos veículos que trafegavam pelo local. A morte foi constatada ainda na rodovia.