A cidade de Mogi Guaçu tem um novo representante em destaque no cenário nacional. Mateus Bandeira, de 31 anos, foi coroado Mister São Paulo 2026, título que o credencia como um dos principais nomes da beleza masculina no estado e o coloca na disputa pelo Mister Brasil.

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A trajetória começou com a vitória no Mister Mogi Guaçu, que garantiu sua vaga na etapa estadual. Agora, com a faixa paulista, Mateus embarca para Curitiba em dezembro, onde disputará o título nacional.

Com 1,86 m de altura e uma rotina de treinos e corrida de rua, o novo Mister São Paulo também construiu trajetória fora das passarelas. Mateus é ator profissional desde 2006, atualmente em cartaz na capital com a peça “Onde Morre o Amor”, e soma dois MBAs em Marketing. Além disso, atua como modelo e criador de conteúdo.