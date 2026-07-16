A 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça manteve, em parte, a condenação de empresas de entretenimento ao pagamento de indenização à família de um homem que morreu durante um salto de bungee jump em Valinhos. A decisão reforça que a assinatura de termo de responsabilidade pela vítima não exclui o dever de reparação civil, mesmo em atividades radicais.

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O colegiado fixou indenização por danos morais em R$ 300 mil — R$ 150 mil para a esposa e R$ 150 mil para o filho do falecido. Além disso, determinou o pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo, dividida em 1/3 para cada beneficiário. O filho receberá o valor até completar 25 anos, e a esposa, até a data em que a vítima completaria 72 anos.

Relator do recurso, o desembargador Neto Barbosa Ferreira destacou que o caráter radical da atividade não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Segundo ele, a ciência dos riscos ordinários de um esporte radical não equivale à renúncia antecipada à segurança mínima do serviço.