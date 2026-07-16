Uma cena inusitada marcou a noite da última terça-feira (14), no Terminal Padre Anchieta, em Campinas. Um motorista de ônibus estacionou o coletivo para ir ao banheiro e jantar durante o intervalo de trabalho. Ao voltar, porém, o veículo já não estava mais no local.

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A empresa responsável foi acionada imediatamente e, com o auxílio de um rastreador, conseguiu localizar o ônibus em movimento no sentido Hortolândia. A Polícia Militar foi chamada e montou um cerco, alcançando o veículo em uma via da região. O condutor do ônibus naquele momento, um homem de 59 anos, foi detido sem oferecer resistência.

Segundo informações extraoficiais, o suspeito seria um ex-motorista de ônibus e teria agido por nostalgia, pois estaria com “saudades de dirigir”. A ocorrência foi registrada por volta das 19h, horário de pico no trânsito entre Campinas e Hortolândia. Apesar do susto e da movimentação, ninguém ficou ferido e não houve registro de acidentes.