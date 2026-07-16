Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba acusado de furtar seis caixas de chocolate de uma loja no Jardim Kyoto. A ocorrência teve início quando a corporação foi acionada para atender a um furto em andamento em um centro comercial da região.

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Uma equipe deslocou-se rapidamente ao local e localizou o suspeito ainda nas proximidades. Durante a abordagem, os agentes confirmaram que o homem havia levado seis caixas de chocolate.

Ao ser questionado, ele confessou que pretendia usar parte dos chocolates como moeda de troca por entorpecentes e vender o restante. Conduzido à Delegacia de Polícia, o suspeito teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de furto. As caixas recuperadas foram devolvidas ao proprietário do estabelecimento.