A PM (Polícia Militar) recuperou um veículo com registro de furto e apreendeu dois adolescentes, de 14 e 16 anos, no Parque Pavan, em Sumaré. Os suspeitos foram localizados durante patrulhamento na Rua Um, minutos após o crime.

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Dentro do carro, os policiais encontraram 108 volumes de encomendas, que seriam entregues pela vítima, um homem de 25 anos. Os adolescentes estavam com as mesmas características descritas pelo proprietário do veículo.

Diante dos fatos, os dois foram detidos por ato infracional análogo ao crime de furto e encaminhados à delegacia, junto com o automóvel e a mercadoria recuperada. Após o registro da ocorrência, eles permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.