A quinta-feira (16) será marcada por tempo estável e céu claro em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), não há previsão de chuva para a data.

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As temperaturas devem registrar leve alta em relação aos dias anteriores. A máxima fica em torno de 25°C, enquanto a mínima pode chegar a 12°C, principalmente nas primeiras horas da manhã.

O principal alerta fica por conta da umidade relativa do ar. Os índices podem cair abaixo dos 30%, patamar considerado de atenção pela Organização Mundial da Saúde. Nesse cenário, aumenta o risco de problemas respiratórios, ressecamento da pele e irritação nos olhos.