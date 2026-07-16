16 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sem chuva, previsão na RMC acende alerta de umidade

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Temperatura máxima chega aos 25°C, mas umidade relativa do ar pode cair abaixo dos 30%; Defesa Civil recomenda hidratação redobrada.
Temperatura máxima chega aos 25°C, mas umidade relativa do ar pode cair abaixo dos 30%; Defesa Civil recomenda hidratação redobrada.

A quinta-feira (16) será marcada por tempo estável e céu claro em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), não há previsão de chuva para a data.

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As temperaturas devem registrar leve alta em relação aos dias anteriores. A máxima fica em torno de 25°C, enquanto a mínima pode chegar a 12°C, principalmente nas primeiras horas da manhã.

O principal alerta fica por conta da umidade relativa do ar. Os índices podem cair abaixo dos 30%, patamar considerado de atenção pela Organização Mundial da Saúde. Nesse cenário, aumenta o risco de problemas respiratórios, ressecamento da pele e irritação nos olhos.

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