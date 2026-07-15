O Gaeco negou o compartilhamento das provas solicitadas pela Comissão Processante da Câmara de Campinas que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania). A resposta foi recebida pelo colegiado na tarde desta quarta-feira (15) e pode levar a CP a buscar outros caminhos para obter os vídeos citados na denúncia.

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Segundo o promotor de Justiça Rafael Saldezas Arbach, a investigação conduzida pelo Ministério Público está sob sigilo absoluto, o que impede, neste momento, o envio do material reunido aos vereadores. “A investigação relacionada ao vereador Vini Oliveira está sob sigilo absoluto e, por ora, as provas não poderão ser compartilhadas”, informou o promotor no ofício encaminhado à Câmara.

O Gaeco comunicou ainda que as provas poderão ser enviadas ao Legislativo após a conclusão da investigação e o levantamento do sigilo.