Um trecho da Rua Martinópolis, na Vila Pompéia, passa a operar em mão dupla a partir das 10h desta quinta-feira (16). A alteração será implantada entre a Rua Artur Leite de Barros Júnior e a Avenida das Amoreiras.

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A mudança foi definida pela Secretaria Municipal de Transportes e tem como objetivo reorganizar a circulação de veículos na região. A medida será oficializada por meio de resolução publicada no Diário Oficial do Município.

Com a nova configuração, motoristas poderão trafegar nos dois sentidos ao longo da quadra, o que deve ampliar as opções de deslocamento e facilitar o acesso às vias próximas.