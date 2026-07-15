O Planetário Municipal de Campinas terá três dias consecutivos de sessões gratuitas durante as férias escolares. A programação especial será realizada nesta quarta, quinta e sexta-feira, 15, 16 e 17 de julho, na Lagoa do Taquaral.
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Serão oferecidas nove sessões ao todo, três por dia, sempre às 15h, 16h e 17h. Cada apresentação terá capacidade para 60 pessoas.
Os ingressos deverão ser retirados diretamente na bilheteria, das 14h30 às 17h, por ordem de chegada. Não haverá reserva, distribuição antecipada nem venda pela internet.
Com duração aproximada de 50 minutos, as sessões são realizadas em uma cúpula de oito metros de diâmetro. O equipamento projeta mais de 60 constelações e cerca de 3 mil estrelas, criando uma representação do céu para atividades de divulgação científica e astronomia.
A gratuidade será válida exclusivamente nos três dias anunciados. No restante da programação de férias, que segue até 24 de julho, as sessões continuarão às terças, quartas, quintas, sextas-feiras e domingos, nos mesmos horários, mas com cobrança de ingresso.
As entradas custam R$ 10, na inteira, e R$ 5, na meia-entrada, com pagamento somente em dinheiro. Pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência têm gratuidade, mas também precisam retirar o convite na bilheteria.
Em agosto, o Planetário retomará o calendário regular. As visitas escolares serão realizadas de segunda a sexta-feira, mediante agendamento, enquanto o público em geral terá sessões aos domingos, às 14h30 e 15h30.
Serviço
Sessões gratuitas no Planetário Municipal
Datas: 15, 16 e 17 de julho
Horários: 15h, 16h e 17h
Capacidade: 60 pessoas por sessão
Ingressos: retirada gratuita das 14h30 às 17h, por ordem de chegada
Local: Lagoa do Taquaral, Parque Portugal
Endereço: Avenida Doutor Heitor Penteado, com acesso pelos portões 5 ou 7