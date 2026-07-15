O Planetário Municipal de Campinas terá três dias consecutivos de sessões gratuitas durante as férias escolares. A programação especial será realizada nesta quarta, quinta e sexta-feira, 15, 16 e 17 de julho, na Lagoa do Taquaral.

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Serão oferecidas nove sessões ao todo, três por dia, sempre às 15h, 16h e 17h. Cada apresentação terá capacidade para 60 pessoas.

Os ingressos deverão ser retirados diretamente na bilheteria, das 14h30 às 17h, por ordem de chegada. Não haverá reserva, distribuição antecipada nem venda pela internet.