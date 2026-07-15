15 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CESTA BÁSICA

Batata e tomate baixam preços de hortifrúti em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Batata, tomate e maçã lideram redução de preços na Ceasa Campinas; levantamento aponta queda em 11 produtos.
Batata, tomate e maçã lideram redução de preços na Ceasa Campinas; levantamento aponta queda em 11 produtos.

Comprar hortifrutigranjeiros ficou mais barato em Campinas na segunda semana de julho. Levantamento divulgado pela Ceasa Campinas mostra que 11 produtos apresentaram redução de preços entre os dias 6 e 13 de julho, movimento que ajuda a diminuir o custo da cesta básica e favorece o orçamento dos consumidores.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A maior queda foi registrada pela batata Ágatha especial, que passou de R$ 5,60 para R$ 4,40 o quilo, redução de 21,43%. Em seguida aparecem o tomate Débora extra, com recuo de 15,79% (de R$ 4,75 para R$ 4,00), e a maçã gala, que ficou 14,8% mais barata, passando de R$ 7,50 para R$ 6,39 o quilo.

Além da redução registrada na última semana, alguns produtos continuam custando menos do que no mesmo período do ano passado. A maçã gala acumula queda de 28,1% em relação a julho de 2025, enquanto o tomate Débora extra está 20% mais barato no comparativo anual.

Os ovos também seguem em trajetória de queda. A dúzia do ovo branco extra custa, em média, 13,2% menos do que há um ano. Já o ovo vermelho extra registra redução de 16% no mesmo período.

Outros alimentos também tiveram retração de preços nesta semana, entre eles morango, acelga, jiló, quiabo, batata-doce e cenoura. Apesar disso, esses produtos ainda permanecem acima dos valores praticados em julho do ano passado.

Segundo a Ceasa Campinas, a tendência é de maior estabilidade nos preços nas próximas semanas. A continuidade da safra de inverno e a regularidade no abastecimento devem manter a oferta elevada, beneficiando tanto comerciantes quanto consumidores.

Comentários

Comentários