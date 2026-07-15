Comprar hortifrutigranjeiros ficou mais barato em Campinas na segunda semana de julho. Levantamento divulgado pela Ceasa Campinas mostra que 11 produtos apresentaram redução de preços entre os dias 6 e 13 de julho, movimento que ajuda a diminuir o custo da cesta básica e favorece o orçamento dos consumidores.

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A maior queda foi registrada pela batata Ágatha especial, que passou de R$ 5,60 para R$ 4,40 o quilo, redução de 21,43%. Em seguida aparecem o tomate Débora extra, com recuo de 15,79% (de R$ 4,75 para R$ 4,00), e a maçã gala, que ficou 14,8% mais barata, passando de R$ 7,50 para R$ 6,39 o quilo.

Além da redução registrada na última semana, alguns produtos continuam custando menos do que no mesmo período do ano passado. A maçã gala acumula queda de 28,1% em relação a julho de 2025, enquanto o tomate Débora extra está 20% mais barato no comparativo anual.