15 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Operação prende três por tráfico no Campo Grande

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia Civil prendeu três suspeitos em duas ocorrências no Jardim Campo Grande e identificou atuação de olheiro.
Polícia Civil prendeu três suspeitos em duas ocorrências no Jardim Campo Grande e identificou atuação de olheiro.

Três pessoas foram presas em flagrante durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Jardim Campo Grande, em Campinas. A ação, batizada de Operação Ipaussurama, foi realizada nesta terça-feira (14) pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes.

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As prisões ocorreram em duas abordagens distintas, depois de um período de monitoramento e diligências em pontos já identificados pelos investigadores como locais de comercialização de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, os três suspeitos foram flagrados enquanto vendiam drogas de diferentes tipos. A investigação também identificou a participação de uma pessoa que atuava como olheiro, acompanhando a movimentação nas proximidades e avisando os demais sobre a aproximação das equipes.

A estratégia, de acordo com os investigadores, buscava dificultar as abordagens e permitir a fuga dos envolvidos ou a eliminação de provas. A operação, no entanto, foi planejada para impedir a dispersão do grupo, e os suspeitos foram detidos antes que conseguissem deixar os locais.

Os três foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As identidades não foram divulgadas.

Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde passarão por análise pericial. A Polícia Civil não informou a quantidade nem os tipos de drogas recolhidos durante a ação.

Após os registros e procedimentos na delegacia, os presos permaneceram à disposição da Justiça.

A investigação ficará a cargo da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais de Campinas.

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