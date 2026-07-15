Três pessoas foram presas em flagrante durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Jardim Campo Grande, em Campinas. A ação, batizada de Operação Ipaussurama, foi realizada nesta terça-feira (14) pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes.

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As prisões ocorreram em duas abordagens distintas, depois de um período de monitoramento e diligências em pontos já identificados pelos investigadores como locais de comercialização de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, os três suspeitos foram flagrados enquanto vendiam drogas de diferentes tipos. A investigação também identificou a participação de uma pessoa que atuava como olheiro, acompanhando a movimentação nas proximidades e avisando os demais sobre a aproximação das equipes.