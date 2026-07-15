Três pessoas foram presas em flagrante durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Jardim Campo Grande, em Campinas. A ação, batizada de Operação Ipaussurama, foi realizada nesta terça-feira (14) pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes.
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As prisões ocorreram em duas abordagens distintas, depois de um período de monitoramento e diligências em pontos já identificados pelos investigadores como locais de comercialização de entorpecentes.
Segundo a Polícia Civil, os três suspeitos foram flagrados enquanto vendiam drogas de diferentes tipos. A investigação também identificou a participação de uma pessoa que atuava como olheiro, acompanhando a movimentação nas proximidades e avisando os demais sobre a aproximação das equipes.
A estratégia, de acordo com os investigadores, buscava dificultar as abordagens e permitir a fuga dos envolvidos ou a eliminação de provas. A operação, no entanto, foi planejada para impedir a dispersão do grupo, e os suspeitos foram detidos antes que conseguissem deixar os locais.
Os três foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As identidades não foram divulgadas.
Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde passarão por análise pericial. A Polícia Civil não informou a quantidade nem os tipos de drogas recolhidos durante a ação.
Após os registros e procedimentos na delegacia, os presos permaneceram à disposição da Justiça.
A investigação ficará a cargo da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais de Campinas.