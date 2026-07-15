Campinas confirmou mais três mortes provocadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus da gripe e chegou a 20 óbitos pela doença em 2026. O município soma ainda 247 casos confirmados neste ano.

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As novas vítimas tinham doenças preexistentes. Entre elas estão dois homens, de 69 e 82 anos, que haviam sido vacinados, e uma mulher de 85 anos que não tinha recebido o imunizante.

Os óbitos ocorreram nos dias 7, 12 e 28 de junho, mas foram incluídos agora no balanço municipal após a conclusão das análises.