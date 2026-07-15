Campinas confirmou mais três mortes provocadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus da gripe e chegou a 20 óbitos pela doença em 2026. O município soma ainda 247 casos confirmados neste ano.
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As novas vítimas tinham doenças preexistentes. Entre elas estão dois homens, de 69 e 82 anos, que haviam sido vacinados, e uma mulher de 85 anos que não tinha recebido o imunizante.
Os óbitos ocorreram nos dias 7, 12 e 28 de junho, mas foram incluídos agora no balanço municipal após a conclusão das análises.
A Secretaria de Saúde reforçou a orientação para que a população procure os centros de saúde e mantenha a vacinação atualizada. O imunizante está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, sem necessidade de agendamento.
Neste ano, a vacina oferece proteção contra os vírus influenza A, dos tipos H1N1 e H3N2, e influenza B. Para receber a dose, basta apresentar documento com foto e, quando disponível, a caderneta de vacinação.
Desde o início da campanha, em 28 de março, Campinas aplicou 318.032 doses. A vacinação foi ampliada para toda a população a partir dos 6 meses em 1º de junho.
Do total aplicado, 162.251 doses foram destinadas aos grupos prioritários definidos pelo Calendário Nacional de Vacinação. Entre os idosos, foram 124.775 aplicações, o equivalente a uma cobertura de 55,78%.
Nas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, a cobertura chegou a 46,17%, com 31.548 doses. Entre as gestantes, foram 5.928 aplicações, correspondentes a 68,94% do público estimado.
O balanço de 2025 mostra o impacto da baixa cobertura vacinal entre as vítimas. No ano passado, Campinas registrou 561 casos de SRAG por gripe e 69 mortes. Entre as pessoas que morreram, 54 não estavam vacinadas.
Além da imunização, a Secretaria de Saúde orienta a população a lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados, beber água e usar máscara em caso de sintomas gripais, principalmente para reduzir a transmissão a outras pessoas.