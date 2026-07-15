15 de julho de 2026
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CAPTURADO

Autônomo procurado por homicídio é preso pela GCM de Valinhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 38 anos foi abordado na Rodovia Anhanguera, próximo a Campinas; ele alega legítima defesa em crime cometido em 2024
Homem de 38 anos foi abordado na Rodovia Anhanguera, próximo a Campinas; ele alega legítima defesa em crime cometido em 2024

Um autônomo de 38 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio, foi capturado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Valinhos. A prisão ocorreu após monitoramento por câmeras inteligentes, que identificaram o veículo do suspeito.

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De acordo com a GCM, o homem foi visto pela primeira vez quando trafegava com uma picape Fiat Strada branca pela Estrada da Boiada. Em seguida, o sistema de reconhecimento facial e de placas voltou a localizá-lo na saída do portal da cidade.

A partir daí, as equipes iniciaram um acompanhamento tático do veículo pela Rodovia Anhanguera. A abordagem foi realizada nas proximidades do Campinas Shopping, onde o suspeito foi detido sem resistência. Ele foi conduzido ao Distrito Policial de Campinas e permanece à disposição da Justiça.

Durante a prisão, o autônomo afirmou aos guardas que o crime pelo qual é procurado ocorreu em 2024. Segundo ele, teria efetuado quatro disparos contra um homem, que não resistiu aos ferimentos. O suspeito sustenta que agiu em legítima defesa, alegando que a vítima estava armada no momento do confronto.

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