Um autônomo de 38 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio, foi capturado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Valinhos. A prisão ocorreu após monitoramento por câmeras inteligentes, que identificaram o veículo do suspeito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a GCM, o homem foi visto pela primeira vez quando trafegava com uma picape Fiat Strada branca pela Estrada da Boiada. Em seguida, o sistema de reconhecimento facial e de placas voltou a localizá-lo na saída do portal da cidade.

A partir daí, as equipes iniciaram um acompanhamento tático do veículo pela Rodovia Anhanguera. A abordagem foi realizada nas proximidades do Campinas Shopping, onde o suspeito foi detido sem resistência. Ele foi conduzido ao Distrito Policial de Campinas e permanece à disposição da Justiça.