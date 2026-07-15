Santo Antônio de Posse recebe neste sábado (18) a 36ª edição do Dominium Fighter, competição de artes marciais que reunirá 20 combates ao longo da tarde. O evento começa às 15h, no Ginásio Municipal, com entrada solidária.

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A programação inclui lutas de MMA, jiu-jítsu e grappling, com participantes de diferentes regiões do país e também atletas internacionais. Esta será a primeira vez que o torneio será realizado no município.

As disputas serão divididas entre categorias juvenil feminina e masculina, peso-médio, jiu-jítsu profissional e desafios de grappling.