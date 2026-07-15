15 de julho de 2026
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ARTES MARCIAIS

Santo Antônio de Posse sedia 36ª edição do Dominium Fighter

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Evento terá 20 combates de MMA, jiu-jítsu e grappling, além de disputa de título nacional no K-1 peso-galo.
Evento terá 20 combates de MMA, jiu-jítsu e grappling, além de disputa de título nacional no K-1 peso-galo.

Santo Antônio de Posse recebe neste sábado (18) a 36ª edição do Dominium Fighter, competição de artes marciais que reunirá 20 combates ao longo da tarde. O evento começa às 15h, no Ginásio Municipal, com entrada solidária.

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A programação inclui lutas de MMA, jiu-jítsu e grappling, com participantes de diferentes regiões do país e também atletas internacionais. Esta será a primeira vez que o torneio será realizado no município.

As disputas serão divididas entre categorias juvenil feminina e masculina, peso-médio, jiu-jítsu profissional e desafios de grappling.

Um dos destaques será a revanche entre Anderson Maicon e Gabriel Zaidan, marcada para as 16h. Os dois disputam o título nacional da categoria K-1 peso-galo.

Para acompanhar o evento, cada espectador deverá levar um litro de leite. As doações serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Santo Antônio de Posse e destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

A competição conta com apoio da Prefeitura.

Serviço

Dominium Fighter – 36ª edição
Data: sábado, 18 de julho
Horário: a partir das 15h
Local: Ginásio Municipal de Santo Antônio de Posse
Entrada: um litro de leite

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