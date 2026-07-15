Um motorista de 53 anos foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba suspeito de dirigir embriagado após se envolver em um acidente no Jardim Bom Sucesso. O caso foi registrado na Avenida Luiz Bruno Petrilli.

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De acordo com a Guarda Civil Municipal, o condutor de uma Ford Pampa trafegava pela via quando a roda traseira do veículo se desprendeu e atingiu um Renault Kwid que seguia no mesmo sentido.

Acionados pelo telefone 153, os agentes da viatura 119 constataram que o motorista da Pampa apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala alterada e odor de álcool, e não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Questionado, ele admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir.