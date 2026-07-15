15 de julho de 2026
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EMBRIAGUEZ

Homem bêbado e sem CNH é preso após causar acidente

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motorista de 53 anos foi detido após acidente no Jardim Bom Sucesso; ele não tinha CNH e admitiu ter bebido.
Motorista de 53 anos foi detido após acidente no Jardim Bom Sucesso; ele não tinha CNH e admitiu ter bebido.

Um motorista de 53 anos foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba suspeito de dirigir embriagado após se envolver em um acidente no Jardim Bom Sucesso. O caso foi registrado na Avenida Luiz Bruno Petrilli.

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De acordo com a Guarda Civil Municipal, o condutor de uma Ford Pampa trafegava pela via quando a roda traseira do veículo se desprendeu e atingiu um Renault Kwid que seguia no mesmo sentido.

Acionados pelo telefone 153, os agentes da viatura 119 constataram que o motorista da Pampa apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala alterada e odor de álcool, e não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Questionado, ele admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir.

O homem foi detido em flagrante e encaminhado à unidade policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão para os procedimentos legais.

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