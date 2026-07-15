Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar no bairro Marajoara, em Pedreira. Uma mulher também foi detida por resistência depois de interferir na ocorrência e investir contra os policiais.

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Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu a atitude suspeita de um homem. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu para os fundos de uma residência e descartou porções de drogas durante a fuga.

Os policiais montaram um cerco e encontraram o suspeito escondido em um barraco. Durante a abordagem e as buscas no local, foram apreendidas duas porções de maconha, 15 porções de cocaína, oito pedras de crack, uma porção de ice e R$ 378,25 em dinheiro.