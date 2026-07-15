15 de julho de 2026
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PEDREIRA

PM prende homem e agentes são agredidos por familiar do criminoso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito tentou fugir e descartou entorpecentes; mulher também foi detida após resistir à abordagem no bairro Marajoara.
Suspeito tentou fugir e descartou entorpecentes; mulher também foi detida após resistir à abordagem no bairro Marajoara.

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar no bairro Marajoara, em Pedreira. Uma mulher também foi detida por resistência depois de interferir na ocorrência e investir contra os policiais.

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Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu a atitude suspeita de um homem. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu para os fundos de uma residência e descartou porções de drogas durante a fuga.

Os policiais montaram um cerco e encontraram o suspeito escondido em um barraco. Durante a abordagem e as buscas no local, foram apreendidas duas porções de maconha, 15 porções de cocaína, oito pedras de crack, uma porção de ice e R$ 378,25 em dinheiro.

Enquanto o homem era conduzido, familiares passaram a acompanhar e interferir na ação. De acordo com a ocorrência, uma mulher desobedeceu às ordens da equipe, resistiu à abordagem e tentou agredir os policiais antes de fugir.

Ela foi localizada pouco depois, escondida no banheiro de um estabelecimento comercial nas proximidades, e acabou detida.

Os dois envolvidos foram encaminhados à delegacia. O homem permaneceu preso por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça. A mulher foi apresentada por resistência à autoridade.

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