A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá uma quarta-feira (15) de tempo firme e ensolarado, segundo as previsões meteorológicas. Não há expectativa de chuva para a região ao longo de todo o dia.

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As temperaturas devem registrar um leve aumento em relação aos dias anteriores. A máxima fica em torno dos 23°C, enquanto a mínima prevista é de 10°C, o que garante uma manhã ainda fria, mas com tarde mais amena e agradável.

O céu permanecerá claro ou com poucas nuvens, sem condições para precipitações. A tendência é que o tempo se mantenha estável nos próximos dias, com gradativa elevação das temperaturas mínimas e máximas.