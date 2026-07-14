14 de julho de 2026
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PRISÃO

VÍDEO: GM detém suspeito de furtar caixa de som no Centro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GM
Suspeito foi localizado pela Guarda Municipal após divulgação de imagens do crime ocorrido em estacionamento no Centro de Campinas.
Suspeito foi localizado pela Guarda Municipal após divulgação de imagens do crime ocorrido em estacionamento no Centro de Campinas.

Um homem suspeito de furtar uma caixa de som em um estacionamento no Centro de Campinas foi detido pela Guarda Municipal nesta terça-feira (14). A identificação ocorreu após a divulgação, pela imprensa, de imagens que registraram a ação criminosa.

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O furto aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (13), em um estacionamento localizado na Rua Coronel Rodovalho, nº 85. Depois que as gravações passaram a circular em veículos de comunicação, equipes da Base Centro e do Setor de Inteligência da Guarda Municipal intensificaram o patrulhamento com base nas características do suspeito.

O homem foi localizado nas proximidades do Terminal Cury, onde acabou abordado pelos guardas.

Após a detenção, a vítima foi comunicada e compareceu ao distrito policial. Segundo a Guarda Municipal, ela reconheceu o suspeito e manifestou interesse em representar criminalmente pelo furto.

O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada. Até a última atualização, o caso seguia em andamento e a autoridade policial analisava as providências cabíveis.

A investigação também deverá apurar se o suspeito tem participação em outros furtos registrados na região central da cidade.

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