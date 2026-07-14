Um homem suspeito de furtar uma caixa de som em um estacionamento no Centro de Campinas foi detido pela Guarda Municipal nesta terça-feira (14). A identificação ocorreu após a divulgação, pela imprensa, de imagens que registraram a ação criminosa.

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O furto aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (13), em um estacionamento localizado na Rua Coronel Rodovalho, nº 85. Depois que as gravações passaram a circular em veículos de comunicação, equipes da Base Centro e do Setor de Inteligência da Guarda Municipal intensificaram o patrulhamento com base nas características do suspeito.

O homem foi localizado nas proximidades do Terminal Cury, onde acabou abordado pelos guardas.