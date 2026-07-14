Um homem suspeito de furtar uma caixa de som em um estacionamento no Centro de Campinas foi detido pela Guarda Municipal nesta terça-feira (14). A identificação ocorreu após a divulgação, pela imprensa, de imagens que registraram a ação criminosa.
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O furto aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (13), em um estacionamento localizado na Rua Coronel Rodovalho, nº 85. Depois que as gravações passaram a circular em veículos de comunicação, equipes da Base Centro e do Setor de Inteligência da Guarda Municipal intensificaram o patrulhamento com base nas características do suspeito.
O homem foi localizado nas proximidades do Terminal Cury, onde acabou abordado pelos guardas.
Após a detenção, a vítima foi comunicada e compareceu ao distrito policial. Segundo a Guarda Municipal, ela reconheceu o suspeito e manifestou interesse em representar criminalmente pelo furto.
O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada. Até a última atualização, o caso seguia em andamento e a autoridade policial analisava as providências cabíveis.
A investigação também deverá apurar se o suspeito tem participação em outros furtos registrados na região central da cidade.