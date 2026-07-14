Campinas concluiu a primeira etapa da transformação da antiga Estação de Tratamento de Esgoto Anhumas em uma unidade voltada à produção de água de reúso. A obra civil da EPAR Anhumas foi entregue nesta terça-feira (14), durante as comemorações pelos 252 anos da cidade.

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A entrada em operação está prevista para o primeiro semestre de 2027, após a instalação e o comissionamento dos equipamentos. Segundo a Sanasa, a unidade terá capacidade para processar 1.431 litros de esgoto por segundo, volume equivalente ao gerado diariamente por até 600 mil moradores.

Quando atingir a capacidade total, a estação poderá tratar aproximadamente 50% do esgoto produzido em Campinas. O material passará por diferentes etapas até ser convertido em água de reúso com grau estimado de pureza de 99%.