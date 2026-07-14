Campinas concluiu a primeira etapa da transformação da antiga Estação de Tratamento de Esgoto Anhumas em uma unidade voltada à produção de água de reúso. A obra civil da EPAR Anhumas foi entregue nesta terça-feira (14), durante as comemorações pelos 252 anos da cidade.
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A entrada em operação está prevista para o primeiro semestre de 2027, após a instalação e o comissionamento dos equipamentos. Segundo a Sanasa, a unidade terá capacidade para processar 1.431 litros de esgoto por segundo, volume equivalente ao gerado diariamente por até 600 mil moradores.
Quando atingir a capacidade total, a estação poderá tratar aproximadamente 50% do esgoto produzido em Campinas. O material passará por diferentes etapas até ser convertido em água de reúso com grau estimado de pureza de 99%.
A estrutura começará atendendo o equivalente a uma população de 400 mil habitantes. Posteriormente, a capacidade deverá ser ampliada para 600 mil.
“Estamos preparando a cidade para o futuro, e a entrega desta obra civil é fundamental. Estamos comemorando o aniversário dos 252 anos de Campinas entregando esse presente para as futuras gerações”, afirmou o prefeito Dário Saadi.
A água produzida poderá ser utilizada em atividades que não exigem padrão de potabilidade, como processos industriais, lavagem de espaços públicos e combate a incêndios. Parte do volume também deverá retornar aos cursos d’água em condições superiores às obtidas pelo tratamento convencional.
“Esta EPAR será o maior polo produtor de água de reuso da América Latina, nós estamos transformando o esgoto em uma água mais limpa, devolvendo uma água mais pura para os rios, além de utilizá-la no resfriamento das máquinas na indústria, na lavagem de praças e no combate a incêndios”, afirmou o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior.
O projeto utiliza a tecnologia holandesa Nereda, baseada na formação de grânulos compostos por microrganismos capazes de consumir a matéria orgânica presente no esgoto e remover elementos como nitrogênio e fósforo.
Depois desse processo, o efluente seguirá para filtros de ultrafiltração. As membranas conseguem reter partículas de até 0,05 micrômetro, além de reduzir a presença de bactérias, vírus e outras impurezas.
A conversão da estação exige investimento de R$ 230 milhões. Desse total, R$ 40 milhões são recursos próprios da Sanasa, R$ 120 milhões vêm de financiamento contratado com a Caixa Econômica Federal e R$ 70 milhões foram obtidos junto à International Finance Corporation, braço financeiro do Banco Mundial.