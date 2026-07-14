14 de julho de 2026
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ECONOMIA

Abertura de empresas cresce 36% em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Cidade encerrou o primeiro semestre com saldo de 5.219 novos negócios, sem considerar os registros de MEIs.
Cidade encerrou o primeiro semestre com saldo de 5.219 novos negócios, sem considerar os registros de MEIs.

Campinas terminou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 5.219 empresas, resultado 36% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado. Entre janeiro e junho de 2025, o município havia contabilizado saldo de 3.834 novos negócios.

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O levantamento foi elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação com base em dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo. O cálculo considera a diferença entre empresas abertas e encerradas no período.

Os números não incluem os Microempreendedores Individuais, o que significa que o resultado está concentrado nas demais modalidades empresariais registradas na Jucesp.

Na avaliação da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, o avanço indica maior disposição para investir e empreender na cidade.

"Campinas reúne fatores que fazem a diferença para quem decide empreender: um ecossistema de inovação consolidado, mão de obra qualificada, universidades, centros de pesquisa e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico. Esse crescimento mostra que mais pessoas e empresas enxergam a cidade como um ambiente seguro para investir, crescer e gerar empregos. Nosso compromisso é continuar criando condições para que esse movimento se fortaleça cada vez mais", destaca Adriana.

A comparação mostra que Campinas ganhou 1.385 empresas a mais no saldo do primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2025. O indicador, porém, não detalha os setores com maior expansão nem o número bruto de aberturas e encerramentos.

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