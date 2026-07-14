Campinas terminou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 5.219 empresas, resultado 36% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado. Entre janeiro e junho de 2025, o município havia contabilizado saldo de 3.834 novos negócios.

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O levantamento foi elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação com base em dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo. O cálculo considera a diferença entre empresas abertas e encerradas no período.

Os números não incluem os Microempreendedores Individuais, o que significa que o resultado está concentrado nas demais modalidades empresariais registradas na Jucesp.