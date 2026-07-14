A Ceasa Campinas abriu uma licitação para transformar a área onde funciona o atual posto de combustíveis em um novo complexo de serviços. O projeto prevê a modernização do espaço, a implantação de um eletroposto e a construção de uma galeria comercial, com investimento privado estimado em R$ 11,3 milhões.

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O edital foi publicado nesta segunda-feira (13) e estabelece que a empresa vencedora será responsável pelas obras e pela operação da área. O espaço tem cerca de 7,5 mil metros quadrados e fica em um ponto estratégico do entreposto, próximo à Rodovia D. Pedro I.

A proposta mantém o posto de combustíveis como atividade principal, mas amplia a estrutura disponível a produtores, transportadores, trabalhadores, compradores e visitantes. Também estão previstos loja de conveniência, serviços automotivos e uma galeria com aproximadamente 1,4 mil metros quadrados.