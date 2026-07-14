A Ceasa Campinas abriu uma licitação para transformar a área onde funciona o atual posto de combustíveis em um novo complexo de serviços. O projeto prevê a modernização do espaço, a implantação de um eletroposto e a construção de uma galeria comercial, com investimento privado estimado em R$ 11,3 milhões.
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O edital foi publicado nesta segunda-feira (13) e estabelece que a empresa vencedora será responsável pelas obras e pela operação da área. O espaço tem cerca de 7,5 mil metros quadrados e fica em um ponto estratégico do entreposto, próximo à Rodovia D. Pedro I.
A proposta mantém o posto de combustíveis como atividade principal, mas amplia a estrutura disponível a produtores, transportadores, trabalhadores, compradores e visitantes. Também estão previstos loja de conveniência, serviços automotivos e uma galeria com aproximadamente 1,4 mil metros quadrados.
O projeto deverá contar ainda com ao menos um ponto de recarga para veículos elétricos. O edital também permite a implantação de abastecimento com Gás Natural Veicular, desde que sejam cumpridas as exigências técnicas e regulatórias.
A quantidade de lojas, o tamanho das unidades e as atividades comerciais serão definidos pela futura permissionária, com aprovação da Ceasa. Os novos serviços não poderão competir diretamente com os permissionários que já atuam nos mercados de hortifrutigranjeiros e flores.
A licitação será realizada de forma eletrônica pelo sistema Licitações-e, do Banco do Brasil. Vencerá a empresa que apresentar a maior oferta pela tarifa mensal de uso do espaço. O valor mínimo estabelecido é de R$ 83.520 por mês.
A empresa também deverá pagar uma outorga inicial equivalente a dez vezes o valor mensal oferecido. O contrato terá duração de 20 anos, com possibilidade de prorrogação por mais dez.
As propostas poderão ser apresentadas até 26 de agosto. A abertura está marcada para as 8h e a disputa de lances, para as 9h do mesmo dia. Depois dessa etapa, o processo seguirá para análise da documentação, habilitação, recursos e homologação.
Após a assinatura do termo de permissão, a vencedora terá até 12 meses para concluir as obras. Todo o investimento será bancado pela iniciativa privada e, ao fim do contrato, as construções e instalações serão incorporadas ao patrimônio da Ceasa.
A nova modelagem começou a ser preparada depois do encerramento do contrato com o antigo permissionário. A Ceasa criou um grupo de trabalho para realizar avaliações de engenharia, estudos de mercado, análises financeiras e visitas técnicas antes da elaboração do edital.
“A nova licitação representa uma oportunidade de transformar uma área estratégica da Ceasa Campinas em um espaço mais moderno, funcional e preparado para atender às necessidades de quem utiliza diariamente o entreposto. O objetivo é oferecer mais comodidade, qualificar a infraestrutura e ampliar os serviços disponíveis para permissionários, produtores, transportadores, trabalhadores, compradores, visitantes e também para quem passa pela Rodovia Dom Pedro I”, afirmou a presidente da Ceasa, Walquyria Aparecida Majeveski.