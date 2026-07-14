A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação URSI, que investiga uma organização suspeita de atuar no envio de drogas para o exterior a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.
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A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Piraquara (PR). As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Campinas.
A investigação teve início em março de 2025, após a prisão de uma mulher que tentava embarcar em um voo internacional levando cerca de três quilos de cocaína escondidos na bagagem.
Com o avanço das apurações, a Polícia Federal identificou suspeitos de integrar a estrutura responsável por organizar a viagem da passageira. Segundo os investigadores, os alvos teriam participação no aliciamento de pessoas para o transporte da droga, além de providenciar passagens aéreas e custear as despesas relacionadas ao deslocamento internacional.
Os mandados foram direcionados aos endereços ligados a dois homens e uma mulher, apontados como integrantes do grupo criminoso.
O material apreendido durante as buscas será analisado pela Polícia Federal e poderá reforçar as investigações sobre a atuação da organização e sua participação em outros casos de tráfico internacional de drogas com origem em Viracopos.