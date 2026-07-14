A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação URSI, que investiga uma organização suspeita de atuar no envio de drogas para o exterior a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

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A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Piraquara (PR). As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Campinas.

A investigação teve início em março de 2025, após a prisão de uma mulher que tentava embarcar em um voo internacional levando cerca de três quilos de cocaína escondidos na bagagem.