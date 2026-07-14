A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, promove nesta quinta-feira (16) um processo seletivo para 300 vagas de auxiliar de logística. A ação é realizada em parceria com o Mercado Livre e o Grupo de Apoio NISFRAM, por intermédio do Posto de Atendimento ao Trabalhador.

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As inscrições e a seleção ocorrem das 9h às 16h, na sede do NISFRAM, localizada na Rua Raimundo Alves Diniz, 530, no Jardim Bom Retiro, esquina com a Rua Mario Paijão. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.

A iniciativa integra as ações da pasta para ampliar o acesso ao mercado formal de trabalho, por meio da intermediação de mão de obra e parcerias entre setor público, privado e terceiro setor.