Com a chegada das férias escolares, o Polo Shopping Indaiatuba preparou uma programação diversificada para crianças, jovens e adultos. Circo, parque temático infantil, jogos de tabuleiro e espaço para troca de figurinhas integram a agenda, que combina atrações pagas e gratuitas ao longo de julho e no começo de agosto.
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Até o dia 9 de agosto, o estacionamento do shopping recebe o espetáculo Le Cirque, que mescla linguagem circense tradicional com números contemporâneos. O público poderá assistir a apresentações de palhaços, acrobatas e ao Globo da Morte. As sessões ocorrem de terça a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do evento e no site Guichê Web.
Na Praça Central, o parque Pinocchio And Friends funciona até o dia 31 de julho. Inspirado no clássico personagem infantil, o espaço conta com brinquedos infláveis, pula-pula, piscina de bolinhas e circuito de obstáculos. Os valores dos ingressos podem ser consultados no local.
Entre as opções gratuitas, a Estação Jogaderia estará no shopping de 8 a 19 de julho. Instalada no lounge em frente à Star Bijoux, a atração funciona das 13h às 19h, com monitores que auxiliam o público a aprender as regras de títulos modernos e clássicos, como Banco Imobiliário, Uno, War, Dixit e Coup. A proposta é resgatar os jogos de tabuleiro como ferramenta de socialização e entretenimento.
Também sem custo, o espaço de Troca de Figurinhas segue até o dia 19 de julho, na Praça Central. O ambiente reúne colecionadores interessados em completar os álbuns da Copa do Mundo. O shopping ainda mantém um painel na Praça de Alimentação com transmissão ao vivo de todas as partidas do torneio.