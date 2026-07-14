Com a chegada das férias escolares, o Polo Shopping Indaiatuba preparou uma programação diversificada para crianças, jovens e adultos. Circo, parque temático infantil, jogos de tabuleiro e espaço para troca de figurinhas integram a agenda, que combina atrações pagas e gratuitas ao longo de julho e no começo de agosto.

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Até o dia 9 de agosto, o estacionamento do shopping recebe o espetáculo Le Cirque, que mescla linguagem circense tradicional com números contemporâneos. O público poderá assistir a apresentações de palhaços, acrobatas e ao Globo da Morte. As sessões ocorrem de terça a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do evento e no site Guichê Web.

Na Praça Central, o parque Pinocchio And Friends funciona até o dia 31 de julho. Inspirado no clássico personagem infantil, o espaço conta com brinquedos infláveis, pula-pula, piscina de bolinhas e circuito de obstáculos. Os valores dos ingressos podem ser consultados no local.