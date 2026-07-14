Um cachorro foi resgatado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba após denúncia de maus-tratos no Jardim Morada do Sul. O animal foi encontrado abandonado na rua, sem comida e exposto ao frio da noite anterior.

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Segundo a corporação, moradores da região acionaram a equipe após perceberem que o cão estava há horas do lado de fora da residência, sem qualquer proteção ou alimentação. Preocupados com a situação, os vizinhos recolheram o animal e aguardaram a chegada dos agentes.

No local, os guardas tentaram contato com o responsável pelo imóvel, mas ninguém foi encontrado. Diante do abandono, o animal foi recolhido e encaminhado ao Centro de Reabilitação Animal da Prefeitura de Indaiatuba, onde passou por atendimento veterinário e segue sob cuidados da equipe técnica.