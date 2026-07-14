Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de receptação e tráfico de drogas no Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu. Com ele, a Polícia Militar encontrou uma motocicleta com queixa de furto e R$ 352, que, segundo a corporação, seriam provenientes da venda de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares realizavam patrulhamento pela região quando avistaram o jovem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir e desobedeceu à ordem de parada, mas foi alcançado e abordado pelos agentes.

Durante a checagem dos dados do veículo, a polícia constatou que a motocicleta havia sido furtada no dia 9 de julho deste ano, em Mogi Guaçu. Questionado, o adolescente afirmou ter comprado o veículo por R$ 4 mil por meio de uma rede social, com entrega realizada em sua residência. Ele já possui passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.