A terça-feira (14) será marcada por temperaturas típicas de inverno na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O dia começa com frio rigoroso e termina com sol, mas sem aquecimento expressivo. A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção com a exposição prolongada ao frio, especialmente nas primeiras horas da manhã.

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A previsão para esta terça indica céu claro e ausência de chuva em toda a área que compreende Campinas e cidades vizinhas. O destaque do dia fica por conta da mínima, que pode chegar a 9°C, registrada entre o fim da madrugada e o início da manhã.

Durante a tarde, a máxima não deve ultrapassar os 21°C, com amplitude térmica considerável entre os períodos. O tempo seco e a baixa umidade relativa do ar também exigem cuidados extras com a hidratação, apesar do frio.