Motoristas que circulam por Indaiatuba devem ficar atentos às mudanças na fiscalização eletrônica. A partir desta quarta-feira (15), a Prefeitura coloca em operação novos radares fixos e lombadas eletrônicas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os equipamentos serão instalados em corredores de grande fluxo e passam a monitorar o cumprimento dos limites de velocidade, que variam entre 40 km/h e 50 km/h, conforme o trecho.
Entre os locais que começam a ser fiscalizados estão a Avenida Domingos Ferrarezzi, a Avenida Manoel Ruz Peres e a Avenida Luiz Bruno Petrilli, onde os radares terão velocidade máxima permitida de 50 km/h.
Já na Alameda Ezequiel Mantoanelli, entra em funcionamento uma lombada eletrônica com limite de 40 km/h nos dois sentidos da via.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também informou que um novo ponto de fiscalização está sendo implantado na Avenida Padre Arthur Lupurine Sampaio. O equipamento ainda depende da aferição do Inmetro e só começará a operar após a conclusão desse processo.
Locais com fiscalização
Radares fixos – limite de 50 km/h
- Avenida Domingos Ferrarezzi, próximo à Avenida Fábio Ferraz Bicudo (ambos os sentidos);
- Avenida Manoel Ruz Peres, próximo à Rua Valentino Montalti (sentido centro-bairro);
- Avenida Manoel Ruz Peres, próximo à Rua Agenor Clauss (sentido bairro-centro);
- Avenida Luiz Bruno Petrilli, próximo ao Cemitério Municipal Jardim da Paz (sentido bairro-centro).
Lombada eletrônica – limite de 40 km/h
-
Alameda Ezequiel Mantoanelli, próximo ao número 1.446 (ambos os sentidos).
Segundo a Prefeitura, a medida busca reduzir acidentes e ampliar a proteção de pedestres e motoristas. A orientação é que os condutores respeitem a sinalização e os limites de velocidade estabelecidos em cada trecho.