Motoristas que circulam por Indaiatuba devem ficar atentos às mudanças na fiscalização eletrônica. A partir desta quarta-feira (15), a Prefeitura coloca em operação novos radares fixos e lombadas eletrônicas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito.

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Os equipamentos serão instalados em corredores de grande fluxo e passam a monitorar o cumprimento dos limites de velocidade, que variam entre 40 km/h e 50 km/h, conforme o trecho.

Entre os locais que começam a ser fiscalizados estão a Avenida Domingos Ferrarezzi, a Avenida Manoel Ruz Peres e a Avenida Luiz Bruno Petrilli, onde os radares terão velocidade máxima permitida de 50 km/h.