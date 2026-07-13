13 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Indaiatuba ativa novos radares e reduz limite em vias

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMI
Novos equipamentos começam a multar motoristas a partir de quarta-feira em avenidas de grande movimento da cidade.
Novos equipamentos começam a multar motoristas a partir de quarta-feira em avenidas de grande movimento da cidade.

Motoristas que circulam por Indaiatuba devem ficar atentos às mudanças na fiscalização eletrônica. A partir desta quarta-feira (15), a Prefeitura coloca em operação novos radares fixos e lombadas eletrônicas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito.

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Os equipamentos serão instalados em corredores de grande fluxo e passam a monitorar o cumprimento dos limites de velocidade, que variam entre 40 km/h e 50 km/h, conforme o trecho.

Entre os locais que começam a ser fiscalizados estão a Avenida Domingos Ferrarezzi, a Avenida Manoel Ruz Peres e a Avenida Luiz Bruno Petrilli, onde os radares terão velocidade máxima permitida de 50 km/h.

Já na Alameda Ezequiel Mantoanelli, entra em funcionamento uma lombada eletrônica com limite de 40 km/h nos dois sentidos da via.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também informou que um novo ponto de fiscalização está sendo implantado na Avenida Padre Arthur Lupurine Sampaio. O equipamento ainda depende da aferição do Inmetro e só começará a operar após a conclusão desse processo.

Locais com fiscalização

Radares fixos – limite de 50 km/h

  • Avenida Domingos Ferrarezzi, próximo à Avenida Fábio Ferraz Bicudo (ambos os sentidos);
  • Avenida Manoel Ruz Peres, próximo à Rua Valentino Montalti (sentido centro-bairro);
  • Avenida Manoel Ruz Peres, próximo à Rua Agenor Clauss (sentido bairro-centro);
  • Avenida Luiz Bruno Petrilli, próximo ao Cemitério Municipal Jardim da Paz (sentido bairro-centro).

Lombada eletrônica – limite de 40 km/h

  • Alameda Ezequiel Mantoanelli, próximo ao número 1.446 (ambos os sentidos).

Segundo a Prefeitura, a medida busca reduzir acidentes e ampliar a proteção de pedestres e motoristas. A orientação é que os condutores respeitem a sinalização e os limites de velocidade estabelecidos em cada trecho.

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