Uma nova unidade hospitalar voltada integralmente ao Sistema Único de Saúde passou a integrar a rede de Campinas nesta segunda-feira (13). Instalado em parte da Casa de Saúde, no Centro, o Hospital São Leopoldo Mandic inicia a operação com 23 leitos para internações e cirurgias de média complexidade.
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Os atendimentos devem começar até o dia 20 de julho e serão destinados exclusivamente a pacientes encaminhados pela regulação estadual. A unidade não funcionará como pronto-socorro e também não receberá pessoas por procura direta.
A entrada dos pacientes ocorrerá pela Cross, responsável por organizar a oferta de vagas no Estado. Com isso, o novo serviço deverá receber casos já avaliados pela rede pública e que precisam de internação ou procedimento cirúrgico, mas não de atendimento hospitalar de alta complexidade.
A abertura dos primeiros leitos representa apenas a etapa inicial do projeto. A previsão é ampliar a capacidade para 72 vagas em um período de 60 a 90 dias, incluindo nove leitos de UTI. O complexo terá ainda sete salas destinadas a procedimentos cirúrgicos.
"A Casa de Saúde restaurou o hospital e nós, da Mandic, o readaptamos para atendimento do SUS e o modernizamos de acordo com as exigências atuais da Vigilância Sanitária, com a ajuda do Lair [Zambon, secretário municipal de Saúde]", explicou o presidente do Grupo Mandic, José Luiz Cintra Junqueira.
Divulgação/PMC
A expectativa é que a nova estrutura ajude a reorganizar o fluxo regional de pacientes e reduza a demanda encaminhada a hospitais como o HC da Unicamp e o Hospital PUC-Campinas, que concentram atendimentos de maior complexidade.
Em uma fase posterior, a São Leopoldo Mandic pretende acrescentar 180 leitos para o SUS. O projeto também será usado na formação de estudantes da instituição, com atividades práticas de graduação e pós-graduação integradas à assistência.
"[O hospital] vai ajudar a diminuir a pressão no nosso sistema de saúde de Campinas. Levamos essa demanda e o governo do Estado nos atendeu com o anúncio da construção do Hospital Metropolitano e com a publicação do chamamento público que permitiu a adesão da Casa de Saúde de Campinas por meio da São Leopoldo Mandic. Isso é fundamental. Tenho certeza de que vai ampliar bastante o atendimento do SUS a partir desse convênio", destacou o prefeito de Campians, Dário Saadi.
O acordo para implantação do hospital foi firmado no fim de 2025. O início das atividades havia sido projetado para os primeiros meses deste ano, mas passou por ajustes no cronograma antes da inauguração.
O novo hospital ocupa parte de um dos edifícios mais tradicionais da área da saúde em Campinas. Antes de consolidar a atividade hospitalar, a Casa de Saúde abrigou escola, espaço de acolhimento a imigrantes e atendimento durante crises sanitárias, como as epidemias de febre amarela e gripe espanhola.
A vocação médica do imóvel se firmou no início do século passado, com a participação dos médicos Irineo Checchia e Mário Gatti na implantação definitiva do hospital.