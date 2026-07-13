Uma nova unidade hospitalar voltada integralmente ao Sistema Único de Saúde passou a integrar a rede de Campinas nesta segunda-feira (13). Instalado em parte da Casa de Saúde, no Centro, o Hospital São Leopoldo Mandic inicia a operação com 23 leitos para internações e cirurgias de média complexidade.

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Os atendimentos devem começar até o dia 20 de julho e serão destinados exclusivamente a pacientes encaminhados pela regulação estadual. A unidade não funcionará como pronto-socorro e também não receberá pessoas por procura direta.

A entrada dos pacientes ocorrerá pela Cross, responsável por organizar a oferta de vagas no Estado. Com isso, o novo serviço deverá receber casos já avaliados pela rede pública e que precisam de internação ou procedimento cirúrgico, mas não de atendimento hospitalar de alta complexidade.