Uma pessoa ficou gravemente ferida após uma colisão entre um utilitário e um caminhão na manhã desta segunda-feira (13), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Utilitário sem placa atingiu caminhão no km 125 da rodovia; uma pessoa ficou gravemente ferida.

O acidente ocorreu no km 125, na pista sentido Norte. Segundo as informações colhidas no local, o utilitário seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção.