Uma pessoa ficou gravemente ferida após uma colisão entre um utilitário e um caminhão na manhã desta segunda-feira (13), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.
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Utilitário sem placa atingiu caminhão no km 125 da rodovia; uma pessoa ficou gravemente ferida.
O acidente ocorreu no km 125, na pista sentido Norte. Segundo as informações colhidas no local, o utilitário seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção.
Na sequência, o veículo atingiu transversalmente um caminhão que trafegava no mesmo sentido. Os dois veículos permaneceram parados na pista até a chegada das equipes de atendimento.
O ocupante do utilitário sofreu ferimentos graves. A pessoa que estava no caminhão não se feriu.
De acordo com a concessionária AutoBAn, o utilitário envolvido na ocorrência estava sem emplacamento. Já o caminhão, um Iveco Tractor, precisou passar por operação de transbordo da carga, concluída no início da tarde.
Apesar da interdição parcial, não havia registro de congestionamento no trecho. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.