A Prefeitura de Campinas programou duas intervenções em árvores localizadas em diferentes regiões da cidade para os próximos dias. As ações ocorrerão em Barão Geraldo e no Cambuí, após avaliações técnicas que apontaram a necessidade de manejo para reduzir riscos à população.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O serviço mais complexo será realizado na Rua José Martins, nº 112, em Barão Geraldo, onde será retirada uma árvore da espécie angico-vermelho. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, laudos elaborados por engenheiros identificaram problemas estruturais que comprometem a estabilidade do exemplar.
Durante a vistoria foram constatadas lesões no tronco e na base da árvore, presença de brocas, rachaduras na madeira e galhos secos, condições que aumentam o risco de queda em uma área com circulação intensa de veículos e pedestres.
Como medida compensatória, a administração municipal informou que fará o plantio de 25 novas mudas. A prefeitura também destacou que Barão Geraldo recebeu recentemente uma microfloresta com cerca de 3.800 árvores nativas, distribuídas em uma área de 4.125 metros quadrados.
Já no Cambuí, o trabalho será de manutenção preventiva. Equipes do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) executarão a poda de uma figueira-branca, localizada na Rua Coronel Quirino, nº 425.
O objetivo é remover galhos secos e fazer a limpeza da copa da árvore, já que alguns ramos avançam sobre a via e se aproximam da rede elétrica, situação que pode representar riscos em caso de ventos ou temporais.
As intervenções estão previstas para ocorrer entre terça-feira (14) e quinta-feira (16) e integram o cronograma de manejo da arborização urbana desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos.