A Prefeitura de Campinas programou duas intervenções em árvores localizadas em diferentes regiões da cidade para os próximos dias. As ações ocorrerão em Barão Geraldo e no Cambuí, após avaliações técnicas que apontaram a necessidade de manejo para reduzir riscos à população.

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O serviço mais complexo será realizado na Rua José Martins, nº 112, em Barão Geraldo, onde será retirada uma árvore da espécie angico-vermelho. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, laudos elaborados por engenheiros identificaram problemas estruturais que comprometem a estabilidade do exemplar.

Durante a vistoria foram constatadas lesões no tronco e na base da árvore, presença de brocas, rachaduras na madeira e galhos secos, condições que aumentam o risco de queda em uma área com circulação intensa de veículos e pedestres.