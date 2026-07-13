Quatro postos de combustíveis de Campinas vão receber uma unidade móvel do Hemocentro da Unicamp para a realização de coletas de sangue entre julho e agosto. A iniciativa busca aproximar o serviço dos doadores e reforçar os estoques utilizados em transfusões, cirurgias e tratamentos médicos.

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A campanha é organizada pelo Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região (Recap) em parceria com o Hemocentro e chega à nona edição consecutiva. A proposta é instalar temporariamente os pontos de coleta em locais de circulação intensa, facilitando a participação de clientes, funcionários e moradores.

A primeira mobilização será realizada em 16 de julho, no Posto Sírio, na região do Ouro Verde. Depois, a unidade móvel passará por estabelecimentos em Barão Geraldo, no Balão do Castelo e na Avenida Norte-Sul.