Quatro postos de combustíveis de Campinas vão receber uma unidade móvel do Hemocentro da Unicamp para a realização de coletas de sangue entre julho e agosto. A iniciativa busca aproximar o serviço dos doadores e reforçar os estoques utilizados em transfusões, cirurgias e tratamentos médicos.
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A campanha é organizada pelo Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região (Recap) em parceria com o Hemocentro e chega à nona edição consecutiva. A proposta é instalar temporariamente os pontos de coleta em locais de circulação intensa, facilitando a participação de clientes, funcionários e moradores.
A primeira mobilização será realizada em 16 de julho, no Posto Sírio, na região do Ouro Verde. Depois, a unidade móvel passará por estabelecimentos em Barão Geraldo, no Balão do Castelo e na Avenida Norte-Sul.
Segundo os organizadores, a ação também pretende chamar a atenção para a necessidade constante de reposição dos estoques. Uma única doação pode ter os componentes separados e ser utilizada no atendimento de até quatro pacientes.
Com o tema “O sangue é o combustível essencial da vida. Ajude a tirar o Hemocentro da reserva”, a campanha relaciona a atividade dos postos à importância de manter os bancos de sangue abastecidos durante todo o ano.
A participação será aberta ao público, desde que o interessado cumpra os critérios clínicos exigidos para a doação. A avaliação será feita pela equipe do Hemocentro antes da coleta.
Calendário
16 de julho
Posto Sírio (Ipiranga)
Avenida Ruy Rodrigues, 3.255, Jardim Santa Letícia, região do Ouro Verde
29 de julho
Posto Barbieri (Shell)
Região do Terminal de Barão Geraldo
11 de agosto
Posto Andrade Neves (BR)
Região do Balão do Castelo
14 de agosto
Posto Andorinhas (Shell)
Avenida Norte-Sul
As orientações sobre idade, peso, documentos necessários, condições de saúde e impedimentos temporários podem ser consultadas diretamente com o Hemocentro da Unicamp.