O incêndio que destruiu uma loja de fotografia no Centro de Campinas foi provocado por um homem que aparece em imagens de segurança atacando o estabelecimento durante a madrugada desta segunda-feira (13).

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A gravação mostra o suspeito chegando à Rua Doutor Quirino por volta da 1h25. Ele se aproxima da fachada, coloca uma sacola no chão e quebra o vidro da vitrine.

Pouco depois, o homem lança um objeto para o interior do imóvel. O fogo surge em seguida e ganha força rapidamente, enquanto ele deixa o local caminhando.