O incêndio que destruiu uma loja de fotografia no Centro de Campinas foi provocado por um homem que aparece em imagens de segurança atacando o estabelecimento durante a madrugada desta segunda-feira (13).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A gravação mostra o suspeito chegando à Rua Doutor Quirino por volta da 1h25. Ele se aproxima da fachada, coloca uma sacola no chão e quebra o vidro da vitrine.
Pouco depois, o homem lança um objeto para o interior do imóvel. O fogo surge em seguida e ganha força rapidamente, enquanto ele deixa o local caminhando.
Reprodução/Google
As chamas atingiram toda a área interna do comércio, instalado no número 212 da via. Equipamentos, móveis e outros materiais foram consumidos pelo incêndio, que provocou danos generalizados no estabelecimento.
O Corpo de Bombeiros mobilizou oito viaturas para controlar o fogo. A ocorrência se estendeu pela madrugada e avançou pela manhã, quando as equipes ainda realizavam o rescaldo e verificavam possíveis pontos de calor.
Apesar da destruição, não houve feridos.
O registro das câmeras passa a ser uma das principais provas para a investigação. A Polícia Civil deverá analisar as imagens, tentar identificar o responsável e apurar o que motivou o ataque.