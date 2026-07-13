A segunda-feira será marcada por tempo firme, muitas nuvens e temperaturas baixas em Campinas e região. A previsão não indica chuva, mas o sol deve aparecer apenas em alguns momentos e sem força suficiente para aquecer de forma significativa.
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O dia começa com mínima de 12°C e sensação térmica próxima de 11°C nas primeiras horas da manhã. Durante a tarde, a temperatura sobe pouco e a máxima prevista é de 20°C, mantendo o clima ameno.
A nebulosidade deve permanecer elevada ao longo de todo o dia. À noite, o céu continua encoberto por muitas nuvens, sem mudança expressiva nas condições do tempo.
O acumulado de chuva previsto é de zero milímetro. A umidade relativa do ar pode chegar a 89%, enquanto os ventos de sudeste devem atingir cerca de 10 km/h, o que pode aumentar a sensação de frio.
Com esse cenário, a segunda-feira terá características típicas do inverno: manhã fria, tarde amena, céu carregado e tempo seco em toda a região.