Um homem foi preso na sexta-feira (10) suspeito de tráfico de drogas em Cosmópolis. Ele foi localizado escondido às margens de um córrego, durante patrulhamento da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Municipal.
De acordo com a corporação, os agentes realizavam patrulhamento em uma área entre as ruas Guilhermina Kovalesck e Bruna Monteoliva, quando encontraram o suspeito próximo a bananeiras. Na abordagem, foram encontrados com ele uma mochila contendo drogas já fracionadas para venda e dinheiro em espécie. O homem confessou que comercializava os entorpecentes para custear despesas pessoais, alegando estar desempregado.
Materiais apreendidos
· 168 porções de substância análoga à maconha (246 g)
· 211 pinos com substância aparentando ser cocaína (272 g)
· 56 pedras semelhantes a crack (50 g)
· R$ 768,00 em notas e moedas
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao hospital para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.