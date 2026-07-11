Um homem foi preso na sexta-feira (10) suspeito de tráfico de drogas em Cosmópolis. Ele foi localizado escondido às margens de um córrego, durante patrulhamento da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Municipal.

De acordo com a corporação, os agentes realizavam patrulhamento em uma área entre as ruas Guilhermina Kovalesck e Bruna Monteoliva, quando encontraram o suspeito próximo a bananeiras. Na abordagem, foram encontrados com ele uma mochila contendo drogas já fracionadas para venda e dinheiro em espécie. O homem confessou que comercializava os entorpecentes para custear despesas pessoais, alegando estar desempregado.

Materiais apreendidos