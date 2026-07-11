11 de julho de 2026
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GCM apreende carro com queixa de estelionato em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Carro foi apreendido pela Guarda Civil Municipal
Carro foi apreendido pela Guarda Civil Municipal

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba apreendeu um Ford Ka com registro de estelionato no 2º Distrito Policial de Mauá. A abordagem ocorreu na Rua Winnipeg, no bairro Jardim Montreal Residence. O veículo foi identificado pelo Centro de Operações e Inteligência (COI) da corporação assim que ingressou no município.

Em seguida, a equipe da ROMI (Rondas Ostensivas com Motocicletas) localizou o automóvel e deu início à abordagem. Durante a entrevista, o condutor afirmou ter comprado o carro de um homem residente em Mauá. 

Consultas aos sistemas de segurança revelaram que o vendedor possui extensa ficha criminal, com passagens por estelionato, furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à delegacia, onde a autoridade policial determinou a lavratura do boletim de ocorrência e a apreensão do veículo para dar continuidade às investigações.

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