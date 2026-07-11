A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba apreendeu um Ford Ka com registro de estelionato no 2º Distrito Policial de Mauá. A abordagem ocorreu na Rua Winnipeg, no bairro Jardim Montreal Residence. O veículo foi identificado pelo Centro de Operações e Inteligência (COI) da corporação assim que ingressou no município.

Em seguida, a equipe da ROMI (Rondas Ostensivas com Motocicletas) localizou o automóvel e deu início à abordagem. Durante a entrevista, o condutor afirmou ter comprado o carro de um homem residente em Mauá.

Consultas aos sistemas de segurança revelaram que o vendedor possui extensa ficha criminal, com passagens por estelionato, furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.